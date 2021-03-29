Каир, , 10:34 — REGNUM Уже сегодня, 29 марта, после полудня на Суэцком канале может возобновиться навигация, которая была прервана из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. Как источник в кризисном штабе этой водной магистрали Египта, это произойдёт после отправки на техосмотр судна, которое в настоящее время стоит вдоль берега под небольшим углом.

Собеседник пояснил, что в 11:30 (12:30 мск) начинается прилив и уровень воды поднимется примерно на два метра.

«С приливом мы попытаемся оттащить его к середине русла и отправить на техосмотр к озерам севернее по каналу. После этого возобновится навигация», — добавил в беседе с ТАСС источник.

Читайте также: Контейнеровоз, застрявший в Суэцком канале, удалось снять с мели

Представитель кризисного штаба добавил, что это пока предполагаемый сценарий, а сколько времени это займёт в реальности, пока сказать сложно.

Как сообщало ИА REGNUM, контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъёмностью более 220 тысяч тонн сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала 23 марта, полностью заблокировав движение и спровоцировав скопление морских судов с обоих входов в канал.