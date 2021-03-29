Ставрополь, , 10:33 — REGNUM В Ставропольском крае число заразившихся коронавирусом достигло 50 295 человек. Это всего около 1,8% численности населения края. За прошедшие сутки коронавирус был подтвержден всего у 53 человек, сообщили 29 марта губернатор Ставрополья.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

«Число выздоровевших пациентов увеличилось на 57 человек и в целом превышает 47,2 тысячи. <…> За прошедший день скончались двое пациентов с подтвержденным диагнозом», — написал Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Общее число случаев летального исхода достигло в крае 1219. Это второй показатель в СКФО после Дагестана, в котором скончались от COVID-19 1397 пациентов.

В Ставропольском крае к настоящему времени привиты от коронавируса 96 622 человека, что составляет около 5,7% от запланированного объема.