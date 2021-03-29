Москва, , 10:33 — REGNUM Всероссийский съезд, посвященный 100-летию Кружкового движения в России, включен в федеральный план мероприятий Года науки и технологий, утвержденный Правительством Российской Федерации. Первое заседание рабочей группы по подготовке юбилейных мероприятий состоялось на площадке Технофорума «От Винта!» в Краснодаре. Также в праздничный год планируется провести серию региональных съездов, выпустить книгу об истории кружкового движения и интерактивную карту технических и технологических кружков.

По словам лидера рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрия Земцова, история массового кружкового движения в России была положена в ноябре 1921 года, когда по просьбе инициативной группы любителей планеризма руководство Главвоздухофлота решило создать кружок планеристов при научной редакции Воздушного Флота. На организационном собрании 10 ноября 1921 года он получил название «Парящий полет».

«Хотя технические кружки существовали и раньше, мы считаем правильным отсчитывать именно с этого времени историю технологических кружков как массового движения. Многие известные конструкторы, разработчики того времени начинали свой путь именно в планерных кружках, — отметил Дмитрий Земцов, — Сегодня в России существует множество разных кружков — как традиционных сообществ авиамоделистов, судомоделистов, ДОСААФ, Станций юных техников — так и кружков нового формата, развивается Кружковое движение Национальной технологической инициативы. Приглашаю всех воспользоваться этим поводом и взглянуть на 100-летие гораздо шире. Это возможность не только наладить диалог между кружками разных типов и «поколений», но и привлечь дополнительное внимание к развитию разных технических и технологических кружков, решить накопившиеся задачи и спроектировать развитие кружкового движения на следующие 100 лет».

Кульминацией юбилейных мероприятий станет Всероссийский съезд, посвященный 100-летию кружкового движения России. Он запланирован на ноябрь 2021 года в Москве и включен в федеральный план мероприятий Года науки и технологий. Также в течение лета и осени планируется провести серию окружных съездов, фестивалей и соревнований для школьников — в Москве и регионах. Участники рабочей группы предложили провести всероссийскую акцию «100 дел для кружков», подготовить и выпустить к юбилею книгу об истории кружкового движения, отметить наградами выдающихся руководителей кружков, наставников и кружковцев, создать интерактивную карту технических и технологических кружков, запустить программу грантовой поддержки для открытия новых кружков.