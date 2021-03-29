Новосибирск, , 10:33 — REGNUM Незаконную деятельность по изготовлению поддельных медицинских справок для оформления въезда в Россию пресекли сотрудники пограничной службы ФСБ, сообщили в центре общественных связей федеральной службы.

Участники преступной группы задержаны в Новосибирской области. Во время обысков изъято 1 тыс. бланков справок о ПЦР-тестах, 400 заполненных спарок-приглашений, а также деньги в иностранной валюте и рублях на общую сумму 3 млн рублей.

Сотрудники ФСБ также обнаружили базу клиентов, готовых воспользоваться услугами преступного сообщества. Против задержанных лиц возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Западно-Сибирская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по факту сбыта поддельных медицинских справок об отсутствии коронавируса.

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