Волгоград, , 10:42 — REGNUM Стоимость первоочередных противоаварийных работ на мельнице Гергарда в Волгограде оценили в Министерстве культуры РФ. По предварительным данным, реставраторам необходимо 15 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе администрации региона.

С рабочей поездкой в Волгоград прибыл первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин. В 2022—2023 году на территории государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» приступят к реставрации девяти объектов культурного наследия. В их числе скульптуры «Скорбящая мать», «Стоять насмерть!», горельеф «Память поколений». Кроме того, решается вопрос о консервации мельницы Гергардта.

«По итогам проектирования Минкультуры России будет проработан вопрос финансирования комплексной консервации объекта «Руины мельницы Гергардта». Предварительно, на первоочерёдные противоаварийные мероприятия потребуется порядка 15 миллионов рублей», — отметил Сергей Обрывалин.

Южный фронтон мельницы, на котором было высечено имя владельца, обрушился вечером 16 марта. Эксперты обследовали руинированное здание, принято решение провести противоаварийные работы по сохранению объекта.

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