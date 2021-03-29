Лондон, , 10:34 — REGNUM Британская компания Park Lane UK Ltd выставила на продажу самый быстрый серийный автомобиль Opel — модель Omega Lotus. Об этом сообщается на сайте организации.

Это авто было создано в начале 90-х компанией Opel совместно с британским производителем спортивных и гоночных машин Lotus. В общей сложности было произведено 950 экземпляров таких моделей. Из них 320 с правым расположением руля и 630 — с левым. Продаётся леворульный автомобиль.

В движение Lotus Omega приводит рядная «шестёрка» с двумя турбинами максимальной производительностью 382 л. с. (570 Нм). Весит автомобиль менее 1,7 тонны. От 0 до 100 км/ч Lotus разгонялась за 5,0−5,5 секунды, а максимальная скорость превышает 280 км/ч.

Пробег автомобиля составляет всего 7,3 тыс. км. За выставленный на продажу экземпляр продавец планирует выручить порядка 120 тыс. фунтов стерлингов, (около 12,6 млн рублей).

Ранее компания Opel представила в России серийную версию нового грузового фургона Combo Cargo. Его производство налажено в РФ. Здесь он собирается в двух вариантах — со стандартной и удлиненной длиной кузова. Грузоподъемность машины варьируется в зависимости от версии от 693 до 732 кг.

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