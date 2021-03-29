Екатеринбург, , 10:43 — REGNUM На неделе с 29 марта по 4 апреля 2021 года в Екатеринбурге установится устойчивая плюсовая температура, согласно данным сервиса «Яндекс.Погода».

По информации портала, в городе потеплеет до плюс 11 градусов по Цельсию к субботе 3 апреля.

В остальные дни недели будет чуть прохладнее (днём 29 марта — до плюс трёх градусов, 30 марта — до плюс шести, 31 марта — до плюс семи, 1 апреля — до плюс пяти, 2 апреля — до плюс шести, 4 апреля — до плюс восьми). Небольшое похолодание ожидается лишь в ночь с 29 марта на 30 марта (до минус семи градусов).

Как сообщало ИА REGNUM, клещевой сезон в регионе начался «с опозданием» из-за позднего потепления.

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