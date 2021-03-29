Вашингтон, , 10:32 — REGNUM Посольство Индонезии в США призвало индонезийских граждан сообщить, если они станут жертвами насилия, передает Kompas.

Посольство Индонезии сделало заявление в ответ на участившиеся акты насилия, дискриминации и высказывания на расовой почве, которые произошли в США в последнее время.

«Если вы стали жертвой насилия, обратитесь за помощью к жителям, проживающим поблизости от места происшествия, и немедленно позвоните в службу 911», — заявил атташе посольства Индонезии в Вашингтоне, бригадный генерал полиции Ари Лаксмана Виджаджа 29 марта 2021 года.

«Давайте будем храбрыми и защитим друг друга», — добавил Ари Лаксмана Виджаджа.

Двое индонезийских граждан стали жертвы физического и словесного насилия в ожидании поезда на городском вокзале в Филадельфии 21 марта 2021 года.

Ранее министерство иностранных дел Индонезии попросило правительство США обратить особое и серьезное внимание на обеспечение безопасности индонезийских граждан в США.