Тюмень, , 10:31 — REGNUM Тюменскую школьницу, которую избила группа пятиклассников, выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Напомним, инцидент произошёл 25 марта в одной из школ Тюмени. Пятиклассница пыталась защитить свою сверстницу от ватаги мальчишек. Пятеро учеников-сверстников буквально запинали защитницу. Девочка провела в больнице три дня.

По словам матери, пострадавшая девочка стала понемногу ходить.

«Каких-то извинений от родителей мальчиков, напавших на дочку, не было. Даже никто не поинтересовался по-человечески, в каком состоянии наш ребенок. Но некоторые родители теперь на нас косо смотрят, а одна из матерей даже сказала, что дети так просто играли», — сообщила порталу мать пострадавшей пятиклассницы.

Напомним, СУ СКР по Тюменской области проводит проверку инцидента.

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