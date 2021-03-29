Берлин, , 10:33 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала свое обращение к жителям ФРГ о прощении из-за решения властей страны о введении «пасхального локдауна».

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"Это произошло из добрых побуждений — нам нужно больше мер (ограничения — ред.), однако, несмотря на то, что все чувствовали, что что-то нужно сделать, это затем ощущалось как нереализуемое. Это привело многих людей в замешательство», — сказала Меркель в эфире телеканала ARD в ответ на вопрос, за что она просила прощения у жителей страны.

При этом канцлер ФРГ добавила, что ей не хотелось вызывать у людей такое замешательство в такой сложный для Германии этап и потому она попросила о прощении.

В то же время Меркель отметила, что она продолжает быть сторонницей жестких мер ограничений и добавила, что региональные власти должны реализовывать согласованные меры.

«Мы в тяжелой ситуации. Год назад я говорила: ситуация серьезная, воспринимайте ее серьезно. Но ситуация летом, в начале осени не была такой, но сейчас я хочу это повторить. Мы должны сломить эту третью волну на последнем отрезке пандемии, пока вакцинация не возымеет эффект, но инструментов в настоящий момент не хватает… Федеральные земли должны обдумать, и я должна обдумать, как найти пути это конкретизировать», — сказала немецкий канцлер.

Отметим, на сегодняшний день на территории Германии выявлено в общей сложности 2 782 273 носителя коронавируса за все время пандемии, 9872 из которых — за последние 24 часа.