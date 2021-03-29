Москва, , 10:29 — REGNUM Можно уже уверенно говорить, что Россия — страна, которая нашла силы и рецепты, чтобы победить фашизм в XX веке и коронавирус в XXI веке, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

«Две страшные мировые беды, ставшие роковыми для многих стран. А Россия справилась и готова делиться рецептом победы», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения в связи с пандемией коронавируса можно будет отменить в России к концу лета, заявил президент РФ Владимир Путин.

Читайте также: Путин назвал сроки отмены коронавирусных ограничений