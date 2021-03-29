Варшава, , 10:28 — REGNUM В Президентском дворце в Варшаве польский лидер Анджей Дуда провел встречу с руководителями белорусских «национальных объединений». Об этом сообщает Polskie Radio.

В Президентский дворец на встречу с Анджеем Дудой прибыли: председатель Белорусского общественно-культурного товарищества Ян Сычевский, председатель Белорусского исторического общества Олег Латышонок, а также главный редактор газеты «Нива» Евгениуш Ваппа.

Анджей Дуда в ходе встречи подчеркнул, что белорусское национальное меньшинство в Польше является частью польского общества, а также поблагодарил его представителей за высокий уровень активности в Подляшском регионе, где компактно проживает автохтонное белорусское население.

Представители белорусской диаспоры, в свою очередь, отметили, что в целом ощущают себя частью польского общества, а также поблагодарили Анджея Дуду за «создание благоприятных условий для деятельности белорусских организаций в Польше».