Элиста, , 10:28 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 29 марта.

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В настоящее время в стационарах Калмыкии занято 324 ковидные койки. Состояние 16 пациентов с COVID-19 врачи оценивают как тяжёлое, 13 их них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции остаются 882 человека.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 19 927 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 19 044 пациента. 313 жителей республики не смогли победить COVID-19.

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