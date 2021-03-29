Москва, , 10:32 — REGNUM Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемами при попытке войти в мобильное приложение. Об этом свидетельствуют 29 марта данные сайта Downdetector, отслеживающего работу сетевых ресурсов.

Пик жалоб пришёлся на 09:53 мск, тогда сайт зафиксировал более 4,1 тыс. обращений пользователей. Из них 83% отмечают, что не могут войти в мобильное приложение Сбербанка, 14% жалуются на сбой всех сервисов, а 2% — на трудности с совершением платежа со счёта.

Чаще всего жалобы поступают из Москвы и Санкт-Петербурга. Ранее сбои у Сбербанка фиксировали в феврале.