Петрозаводск, , 10:43 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявили 89 новых носителей коронавируса, столько же, сколько было выявлено в предыдущие сутки. Об этом 29 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

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За 28 марта в регионе выписано по выздоровлению 133 человека. Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 43 772 случая заражения, 41 015 человек выздоровели. Скончались 382 человека, в том числе двое — за минувшие сутки.

Кроме того, за 28 марта в регионе было госпитализировано 13 человек с внебольничной пневмонией, без подтвержденного COVID-19. А начиная с 1 апреля 2020 года с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 5445 пациентов, 127 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

«За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: женщина 1937 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный», — подчеркнули в оперштабе.

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