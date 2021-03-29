Москва, , 10:24 — REGNUM В 2020 году в аппарате уполномоченного по правам человека было зарегистрировано рекордное число обращений. Об этом на своей странице в Instagram написала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Пандемия поставила целый ряд вопросов в сфере прав человека. Один из индикаторов правозащитной ситуации — статистика обращений граждан. В 2020 году ко мне поступило 44 087 обращений — это рекордный показатель за последние пять лет. Из них 1910 — коллективные», — написала Москалькова.

Она также рассказала об эффективности «горячей линии» омбудсмена: «К нам поступило более 10 тысяч звонков, из них 2800 обращений по вопросам защиты прав человека в период пандемии».