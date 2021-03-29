Симферополь, , 10:24 — REGNUM В Республике Крым за сутки подтверждено 73 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 29 марта в региональном оперативном штабе. Прирост новых носителей коронавируса в регионе увеличивается несколько дней подряд — 28 марта сообщалось о 68 пациентах, 27 марта было зарегистрировано 63 пациента, 26 марта — 60 новых носителей инфекции.

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Всего в Республике Крым на 29 марта положительные результаты тестов на коронавирус получили 37 489 человек, выздоровели из них 34 988 человек. На данный момент стационарное лечение в ковид-госпиталях проходит 1371 пациент, ещё 469 лечатся на дому.

Скончались 1059 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19, в том числе две новых смерти зарегистрировано за последние сутки.