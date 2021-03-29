Уфа, , 10:23 — REGNUM Беременную женщину госпитализировали после ДТП в Уфе. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

Сообщается, что дорожное происшествие произошло днем 27 марта на ул. Комсомольская: автомобиль «Nissan Almera», за рулем которого находилась 27-летняя женщина, на повороте на Южный проезд, столкнулся со встречным автомобилем «Renault Logan».

Отмечается, что водителя «Nissan Almera» доставили в медучреждение с диагнозом «угроза преждевременных родов». Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии автомобиль сбил велосипедиста.