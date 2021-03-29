Сеул, , 10:23 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Южной Кореи Юн Сок Ёль продолжает лидировать в списке потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом сообщает Maeil Business News со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведенного с 22 по 26 марта среди 2547 человек старше 18 лет, кандидатуру бывшего генпрокурора поддерживают 34,4% респондентов, что на 18,9% больше, чем месяц назад.

На втором месте губернатор южнокорейской провинции Кёнгидо Ли Чжэ Ён. Уровень поддержки кандидата за месяц вырос на 2,2%, до 21,4%.

За ним следует бывший председатель Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ён (11,9%), представитель партии «Сила народа» О Сэ Хун и независимый депутат Хон Чжун Пё (по 4,5%).