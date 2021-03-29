Тирана, , 10:22 — REGNUM В Албании 28 марта в результате обследования 2993 человек выявили 493 новых случая заражения коронавирусом. Еще 557 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 124 134 случая заражения коронавирусом. 89 456 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2210 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них шесть человек — за последние сутки. Уже несколько дней наблюдается снижение суточной смертности.

В стране продолжает действовать комендантский час (с 20:00 до 05:00). Несмотря на то, что острый недостаток вакцин от COVID-19 в стране уже преодолен, массовая вакцинация в стране еще не началась.

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После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 32 468. На стационарном лечении находятся 327 пациентов, из них семь подключены к аппаратам ИВЛ.

11 января в стране началась вакцинация от коронавируса.

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