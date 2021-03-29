Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM В Доходном доме К. А. Шрейбера на Фурштатской улице, 15, в центре Санкт-Петербурга, где до 2018 года располагалось генеральное консульство США, может появиться отель. Об этом 29 марта сообщает издание «Фонтанка».

Доходный дом К. А. Шрейбера в последний день работы генконсульства США Дарья Драй © ИА REGNUM

Структуры ресторанной группы Ginza намерены получить в концессию бывшее здание генконсульства, а также еще несколько исторических объектов в центре Петербурга и в Курортном районе города для развития гостиничного бизнеса. Планируется, что там появятся гостиницы не ниже трех звезд.

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Напомним, здание 1898 года постройки на Фурштатской улице, 15, генконсульство США занимало с начала 1970-х. О высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге Москва заявила 29 марта 2018 года в ответ на действия США в связи со сфабрикованным властями Великобритании «деле об отравлении» бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Генконсульство США в Петербурге в здании на Фурштатской улице, 15, проработало 46 лет.

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