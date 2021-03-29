Тбилиси, , 10:18 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 14 298 исследований на SARS-CoV-2 выявили 171 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 29 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 280 472 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 272 601 победил инфекцию, в том числе 382 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3765 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 14 скончались в течение последних суток. В стационаре проходят лечение 1653 пациента, в оборудованных гостиницах — 200. На карантине находится 276 человек.

Согласно официальным данным на 28 марта, в Грузии в результате 25 934 исследований выявили 365 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 415 человек.

Стоит отметить, что в Грузии идёт вакцинация препаратами от компаний Pfizer и AstraZeneca. По последним данным, в стране были привиты более 4300 человек. Врачи отмечают слабый интерес к вакцинации у населения.

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