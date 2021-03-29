Москва, , 10:16 — REGNUM Новое здание общежития Академии внешней торговли Минэкономразвития РФ оформлено в реестре недвижимости. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

Объект возвели на западе Москвы на улице Пудовкина. Площадь здания превышает 4,2 тыс. кв. метров. Внутри планируется создать общежитие гостиничного типа.

Здание оформлено в оперативное управление Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» (ГОУ ВПО ВАВТ), рассказали в пресс-службе.

Как отметил замруководителя столичного управления Виталий Матевосян, за последние два года это третий объект академии, который регистрируется в ЕГРН.