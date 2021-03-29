Ставрополь, , 10:15 — REGNUM В Ставропольском крае число принявших участие в кампании по вакцинации от COVID-19 достигло уже 96 622 человек. Из общего количества граждан, пришедших на прививочные пункты, более половины — 69 974 ставропольчан — получили второй компонент вакцины и уже полностью завершили вакцинацию, сообщили 29 марта в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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Большую долю в общем объеме вакцинированных составляют люди пожилого возраста. Так, лиц старше 60 лет пришло на прививочные пункты уже 46 399 человек.

По численности привившихся Ставропольский край занимает первое место в Северо-Кавказском федеральном округе. Всего по плану в крае должны быть привиты от коронавируса около 1,676 млн человек. В настоящее время выполнено около 5,7% плана.