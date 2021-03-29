Пермь, , 10:18 — REGNUM Церемония официального вступления Алексея Дёмкина в должность главы Перми состоится 30 марта, сообщает пресс-служба мэрии.

Мероприятие пройдёт в Пермском театре юного зрителя с соблюдением требований Роспотребнадзора. Начнётся церемония в полдень по местному времени (10:00 мск).

Прямую трансляцию торжества можно будет посмотреть на телеканале «Россия 24», сайтах администрации города и телеканала, а также в группе «Пермь Первая» в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года Дмитрий Самойлов досрочно сложил полномочия главы Перми. Врио мэра был назначен Алексей Дёмкин. Он же стал победителем конкурса на пост главы муниципалитета.

Напомним, изначально на должность мэра претендовали 13 человек. Однако трех кандидатов не допустили к участию в конкурсе. Конкурсная комиссия представила гордуме на рассмотрение двух кандидатов Алексея Дёмкина и бизнесмена Эдуарда Хайруллина. 23 марта на пленарном заседании Пермской городской Думы Алексей Дёмкин был избран новым главой Перми.

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