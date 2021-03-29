Ташкент, , 10:15 — REGNUM Специальные регистрационные знаки для электромобилей введут в Узбекистане с 1 июня 2021 года, сообщили 29 марта в ГУБДД МВД республики.

Тем, кто уже приобрел электромобиль, регистрационные знаки заменят бесплатно. Для физических лиц цифры номерного знака будут выполняться черными на белом фоне, код территории — черными цифрами на зеленом фоне. Справа изображается государственный флаг Узбекистана с синими буквами UZ.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-февраля 2021 года Узбекистан импортировал 85 электромобилей, что в 12 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года. Всего в прошлом году в республику импортирован 131 электромобиль.

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