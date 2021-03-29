Самара, 29 марта 2021, 10:19 — REGNUM Подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании образовательного учреждения задержали в Самарской области. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
Сообщается, что днем 20 февраля 2021 года на пульт экстренных служб Кинельского района поступило сообщение о том, что в одном из профессиональных образовательных учреждений якобы готовится теракт. По тревоге были подняты сотрудники всех оперативных служб. Прибыв на место происшествия, специалисты не обнаружили в здании предметов, которые бы представляли угрозу жизни и здоровья граждан.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам заведомо ложного сообщения о теракте. Вскоре был установлен подозреваемый в этом преступлении. Им оказался ранее судимый мужчина 1985 года рождения. Подозреваемого задержали.
Расследование дела продолжается.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что житель Самары осуждён за «минирование» отдела полиции.