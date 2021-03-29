Самара, , 10:19 — REGNUM Подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании образовательного учреждения задержали в Самарской области. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Сообщается, что днем 20 февраля 2021 года на пульт экстренных служб Кинельского района поступило сообщение о том, что в одном из профессиональных образовательных учреждений якобы готовится теракт. По тревоге были подняты сотрудники всех оперативных служб. Прибыв на место происшествия, специалисты не обнаружили в здании предметов, которые бы представляли угрозу жизни и здоровья граждан.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам заведомо ложного сообщения о теракте. Вскоре был установлен подозреваемый в этом преступлении. Им оказался ранее судимый мужчина 1985 года рождения. Подозреваемого задержали.

«В ходе опроса задержанный пояснил, что хотел посмотреть на оперативное реагирование правоохранительных органов. Мужчина понимал, что нарушает закон, но под влиянием спиртного все же решил «пошутить», — сообщает пресс-служба ведомства.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что житель Самары осуждён за «минирование» отдела полиции.