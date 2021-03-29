Подгорица, , 10:14 — REGNUM По данным Агентства по предотвращению коррупции (КАС), в Черногории формально действуют 65 зарегистрированных политических образований, пишет издание Dan.

Согласно отчету RFC, в Черногории действуют 65 политических образований в форме партий, групп избирателей или объединений граждан.

На парламентских выборах 2020 года право голоса имели 540 026 граждан. Если это разделить на количество зарегистрированных политических образований, получается, что на каждые 8 300 граждан Черногории приходится одна политическая партия.