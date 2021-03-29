Вашингтон, , 10:13 — REGNUM SARS-CoV-2, скорее всего, передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено, утечка вируса из лаборатории «крайне маловероятна». Об этом говорится в проекте финального отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая, пишет 29 марта Associated Press.

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Как пишет агентство, оно получило черновой вариант отчета от находящегося в Женеве дипломата. При этом пока не ясно, могут ли быть какие-то изменения в официально опубликованной версии.

В докладе представлено четыре возможных сценария передачи вируса к человеку. Так, «вероятно» или «очень вероятно», что передача SARS-CoV-2 произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное.

Также возможен, но с низкой вероятностью, сценарий заражения через продукты питания. В отчете указывается, что очень похожие вирусы были найдены у панголинов, однако этой инфекции также подвержены норки и кошки.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что происхождение коронавирусной инфекции нового типа специалисты Всемирной организации здравоохранения связывают с торговлей животными в Китае. По данным агентства, на этой неделе ожидается открытая публикация доклада, подготовленного при участии специалистов ВОЗ, посетивших город Ухань, ставший очагом коронавирусной инфекции нового типа.

По предварительным данным, в докладе будет обнародована информация, согласно которой происхождение нового коронавируса может быть сходно с происхождением вируса, вызывающего тяжелый острый респираторный синдром.