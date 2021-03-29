Новосибирск, , 10:12 — REGNUM По состоянию на 29 марта жертвами коронавируса в Новосибирской области стали 1598 человек, причём 16 из них добавили в сводку только за выходные дни (27−28 марта 2021 года).

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Всего, по данным регионального штаба, в области зарегистрировано 38 609 случаев SARS-CoV-2 (+266 за выходные дни), в том числе у 2268 детей (+25 за выходные дни). Из них 35 707 пациентов выздоровели (+233 за выходные дни).

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1614 пациентов (+27 за выходные дни), в том числе 15 детей. В отделениях реанимации находятся 85 человек. На ИВЛ — 16 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 1405 906 тестов на коронавирус.

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