Кемерово, , 10:12 — REGNUM В городе Калтане Кемеровской области правоохранители установили личность школьника, сообщившего о смерти друга. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, позвонив по номеру 112, он рассказал, что его товарищ утонул в реке, после чего отключился.

Стражи порядка вместе с работниками городской администрации обследовали берега реки Кондома, однако подтверждения информации не нашли. Тем временем, оперативники установили личность звонившего, которым оказался 8-летний школьник.

«Полицейские выяснили, что он, играя в телефон, случайно набрал номер службы «112», а когда ему ответил специалист, ребенок решил «пошутить» и сообщил о несчастном случае со своим другом, после чего сбросил вызов», — отметили в ведомстве.

В связи с тем, что ребёнку не исполнилось 16 лет, материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Как отмечается, правоохранители провели со школьником и его родителями профилактическую беседу.