Пекин, , 10:15 — REGNUM Китайская компания Wuling Motors (совместное предприятие концерна General Motors и компании SAIC) представит новый внедорожник. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

В компании позиционируют новинку, как недорогой аналог Toyota Land Cruiser Prado. Не исключено, что внедорожник может появится в России.

По предварительной информации, цена новой модели будет составлять около 700 тыс. рублей. Внедорожник получит название Yinbiao, что в переводе с китайского означает «серебряный эталон».

О новинке обнародовано ещё мало информации. Известно, что экстерьер будущего внедорожника будет похож на концепт-кар Hongguang X. Новинка получит двухъярусную оптику и увеличенный дорожный просвет.

В качестве силового агрегата у модели будет мотор на 1,5 л мощностью 147 л. с. и 250 Нм крутящего момента. Агрегатироваться он будет с шестиступенчатой «механикой» или с вариатором.

Ожидается, что новинка будет представлена в апреле 2021 года.

Ранее компания Wuling Motors представила в Китае серийную версию пикапа Wuling Journey, который внешне напоминает российский УАЗ «Пикап».

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