Таллин, , 10:11 — REGNUM К 2030 году страны Евросоюза осуществят переход на единую для союза цифровую документацию, что позволит досрочно завершить амбициозный проект по цифровой революции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Эстонии со ссылкой на премьер-министра страны Каю Каллас.

По словам Каллас, реализация масштабной цифровой программы необходима для обеспечения конкурентоспособности и устойчивости внутреннего рынка ЕС.

«В течение следующих десяти лет европейский потенциал и технологические возможности должны быть усилены во всех областях цифрового внутреннего рынка», — отметила премьер Эстонии.

Она позитивно оценила так называемый «цифровой компас» Еврокомиссии (пошаговый план реализации цифровой революции), одна из целей которого — добиться к 2030 году, чтобы использование решений цифровой идентификации, таких как цифровые подписи, касалось не менее 80% населения Евросоюза.