Тбилиси, , 10:17 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе встречи в Тбилиси с представителем Евросовета Кристианом Даниэльсоном заявил о готовности руководства правящей партии «Грузинская мечта» договариваться с представителями оппозиции о выходе из политического кризиса. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба грузинского правительства.

«Мы подтверждаем готовность продолжить конструктивный диалог, чтобы как можно скорее прийти к соглашению. Мы являемся ориентированной на результат партией, которая будет принимать конкретные решения», — процитировали в пресс-службе Гарибашвили.

Он подчеркнул важность для поиска выхода из политического кризиса того, чтобы все стороны переговоров пошли на компромисс. Премьер-министр также поблагодарил Даниэльсона за то, что тот согласился выступить посредником на переговорах между представителями «Грузинской мечты» и лидерами оппозиционных партий.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась. Даниэльсон второй раз прибыл в Грузию, чтобы попытаться примирить власти и оппозицию.

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