Рига, , 10:09 — REGNUM С 28 марта на Центральном вокзале Риги закрыто три железнодорожных пути с регионами республики. Об этом говорится в сообщении ГАО Pasazieru vilciens.

Отмечается, что сделано это в связи со строительством железнодорожной магистрали Rail Baltica. Также изменен график движения поездов.

Поезда на направлении в Тукумс будут курсировать с 3-го пути, а по направлению на Скулте — с 1-го, 10-го, 11-го или 12-го путей. Поезда в Айзкраукле будут отправляться с 4-го пути, поезда в Крустпилс, Даугавпилс, Краславу, Зилупе и Мадону — с 10-го, 11-го или 12-го путей.

В Елгаву поезда теперь отправляются с 1-го или 5-го путей, на направлении в Сигулду, Валмиеру и Валгу — с 10-го, 11-го или 12-го путей.

В связи с изменением графика движения и закрытием путей сообщений в Pasazieru vilciens призвали пассажиров больше внимания обращать на информационные указатели.