Джакарта, , 10:08 — REGNUM Глава управления здравоохранения округа Индрамаю в Индонезии Деден Бонни Косвара заявил, что в результате пожара, возникшего на нефтеперерабатывающем заводе Pertamina, пострадал 21 человек, сообщает Antara.

По его словам, в результате пожара, шесть человек получили серьезные ранения, а остальные — легкие травмы и ожоги.

Шесть человек получили ожоги более чем 50% поверхности тела. Пострадавших доставили в региональную больницу, так как в лечении им потребуется специализированное оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, в региональной полиции Западной Явы назвали две возможные причины пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии.

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