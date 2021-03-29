Таллин, , 10:07 — REGNUM 29 марта в Таллине пройдет первое заседание кризисного штаба при министерстве социальной защиты Эстонии, который займется улучшением психического здоровья населения.

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Об этом говорится в сообщении минсоцзащиты страны со ссылкой на распоряжение главы ведомства Сигне Рийсало. Поводом для решения стали результаты исследования, проведенного социологической фирмой Turu-Uuringud по заказу Госканцелярии.

Отмечается, что в условиях пандемии коронавируса COVID-19 25% населения страны испытывают постоянный стресс, чреватый психологическими травмами и осложнениями.

«В долгосрочной перспективе у нас амбициозная цель — создать широкую сеть поддержки населения, начиная с профилактики и первого уровня медицинских услуг и заканчивая сложной психиатрической помощью», — объяснила цель создания комиссии министр.

В дополнительном бюджете Эстонии на 2021 год на эту деятельность выделены 2,8 млн евро.