Москва, , 10:11 — REGNUM Ввиду того, что новый коронавирус является крайне чувствительным к интерфероновому статусу человека, люди, у которых большее количество интерферонов (противовирусных белковых молекул) в организме, могут не заразиться новой инфекцией. Об этом 29 марта сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете «Известия».

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"Да, это так», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также, по словам Гинцбурга, для профилактики коронавирусной инфекции является полезным не сам интерферон, а его индуктор, потому что сам интерферон очень легко разлагается и являестя токсичным.

«Это мощнейший препарат, который действует локально. Если его вводить, могут начать выпадать волосы, как при химиотерапии. А вводить надо индуктор интерферона. Это кагоцел, полиоксидоний. Я лично принимаю их курсами два-три раза в год», — отметил ученый.

Кроме того, он указал, что в случае, если бы в начале пандемии жители РФ принимали бы индукторы интерферона, число заболевших, возможно, было бы на 20−30% ниже.

При этом Гинцбург добавил, что вакцина от COVID-19 плохо работает у людей, которые страдают алкоголизмом и наркоманией, а также у принимающих цитостатики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что после того, как человечество с помощью вакцин от COVID-19 будет защищено от коронавирусной инфекции, новый вирус начнет распространяться среди сельскохозяйственных и домашних животных.