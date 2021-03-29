Таллин, , 10:05 — REGNUM 28 марта в 16:10 по местному времени (совпадает с московским) рейсом авиакомпании WizzAir из Киева прибыла первая партия сезонных работников. Об этом сообщил delfi. ee, отметив, что украинцы будут заняты на сельхозпредприятиях центральной и южной Эстонии.

Прибытию украинских гастарбайтеров предшествовала активная дискуссия в национальных СМИ.

Оппозиция напомнила властям, что граждане не входящих в ЕС стран рассматривают Эстонию как транзитный пункт для эмиграции в более сытые страны союза, множат криминал и способствуют распространению эпидемии коронавируса.

В свою очередь, представители властей и бизнес-сообщества напомнили критикам, что из-за запрета на иностранный наемный труд в 2020 году оказался погубленным урожай земляники, а местные сельхозпредприятия понесли серьезные убытки.

У всех прилетевших с Украины в Таллинском международном аэропорту проверяли наличие документа об отрицательном результате теста на коронавирус.