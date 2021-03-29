Рига, , 10:04 — REGNUM С 27 марта избиратели, которые во время местных выборов Латвии будут находиться за рубежом, впервые могут подать заявку на голосование по почте. Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Заявки принимаются до 24 апреля на сайте Управления по делам гражданства и миграции, в 36 посольствах Латвии и в ЦИК.

Тем избирателям, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на участок в день выборов, будет предоставлена возможность проголосовать на дому.

Избиратели, которые хотят воспользоваться возможностью голосования в избирательном округе, где им принадлежит недвижимость, а не по месту жительства, могут зарегистрироваться в нем для голосования до 27 мая.

С 26 марта по 6 июня также будет работать справочный телефон ЦИК 67 049 999, по которому избиратели могут узнать свой избирательный округ, адреса и время работы избирательных участков и другую информацию о выборах.

Выборы, в ходе которых будут избраны самоуправления шести городов государственного значения и 35 краев, пройдут 5 июня. В Риге выборы не состоятся, так как столичная дума уже была избрана в ходе внеочередных выборов в 2020 году, и ее полномочия продлятся до выборов 2025 года.