Сургут, Югра, , 10:04 — REGNUM В Сургуте более 34 млн рублей выделили из казны города на содержание бездомных животных. Об этом сообщает «СургутИнформ — ТВ».

Лохматых беспризорников из Сургута и Сургутского района на сегодня принимает приют в посёлке Белый Яр, где размещаются 700 животных и около десяти из них, останутся здесь пожизненно, так как представляют угрозу населению по причине агрессивности.

Умертвлять собак запрещено законодательством, а региональная дотация на питание бездомных собак составляет 4,5 тыс. рублей в год.

«То есть, как вы представляете? На 4,5 тысячи это возможно животное прокормить год? Было принято решение депутатами из городского бюджета добавить ещё дополнительно 34,5 миллиона рублей», — пояснила председатель думы Сургута Надежда Красноярова.

Волонтёры приюта для животных сообщили, что пополнение в основном идёт из вчерашних домашних псов.

«Очень много хаски. Очень много помесей с хаски. Заводят, не зная породу, порода активная и потом просто выкидывают», — сетует волонтёр Янина Сёмочкина.

Пока не будет законодательно прописана ответственность хозяев за питомцев, в стране бесконечно будут тратиться немалые ресурсы на содержание приютов для брошенных собак, подчёркивают волонтёры.