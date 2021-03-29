Таллин, , 10:02 — REGNUM Эстонцы выступают за прямые президентские выборы и недовольны существующей процедурой голосования. Об этом свидетельствует социологический опрос, проведённый НКО «Институт социальных исследований».

Так, на вопрос «Как вы думаете, люди должны избирать президента напрямую?» 63% ответили «да» или «скорее да», 31% ответили «скорее нет» или «нет» и 6% сказали «не могу сказать».

Исходя из партийных предпочтений опрошенных, идею прямых президентских выборов поддерживают большинство сторонников всех основных партий Эстонии. Единственное исключение — правящая Реформистская партия. В ней за нынешнюю систему выборов президента выступили 49% опрошенных, а против — 43%.

В Эстонии нет прямых президентских выборов — нового главу государства выбирает парламент, представители местных властей и политического сообщества. Так, нынешний президент Эстонии Керсти Кальюлайд была выбрана осенью 2016 года сроком на пять лет за счет 83 голосов.