Москва, , 10:01 — REGNUM В Московском экспортном центре запустили программу по выводу товаров на внутренние маркетплейсы Китая. Об этом 29 марта сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Отмечается, что продукцию столичные компании смогут разместить на одной из шести площадок.

Как считает глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Андрей Фурсин, популярность онлайн-экспорта продолжает расти.

«Правительство Москвы, следуя тенденциям рынка, расширяет поддержку в этом направлении. Новая программа будет доступна для 230 компаний. Они могут рассчитывать на гарантированные экспортные продажи», — приводят его слова на сайте правительства.

Также, по словам Фурсина, экспортёрам окажут поддержку при выходе на европейские рынки при помощи маркетплейсов.