Сеул, , 10:06 — REGNUM Начиная с апреля 2021 года в Южной Коре будет действовать отпуск после вакцинации от COVID-19 в случае наличия осложнений. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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По их словам, двухдневный отпуск может быть предоставлен без предварительного консультирования с врачом.

Известно, что самыми распространёнными побочными реакциями организма на вакцину являются головная и мышечная боль, утомляемость, лихорадка.

Как отмечают в управлении, до настоящего времен порядка 32,8% человек, получивших прививку от COVID-19, жаловались на побочную реакцию.

Между тем, после внесения поправки в закон о профилактике инфекционных заболеваний оплачиваемый отпуск после вакцинации будет предоставляться как государственными, так и частными компаниями.