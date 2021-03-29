Уфа, , 10:03 — REGNUM Обстоятельства гибели 64-летнего рабочего устанавливают в Башкирии. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Сообщается, что 28 марта 64-летний слесарь ПАО «НефАЗ» в цеху вахтовых автобусов и цистерн выполнял демонтаж металлических конструкций. В какой-то момент он получил не совместимые с жизнью травмы.

В настоящее время сотрудники Гострудинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии передано в суд дело о гибели рабочего.