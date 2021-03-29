Екатеринбург, , 10:05 — REGNUM Арестованного фигуранта дела о призывах к массовым беспорядкам — жителя Екатеринбурга Ивана Н. — не нашли в СИЗО. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Ольга Иванцева в Facebook.

Горожанин обвиняется по части 2 статьи 212 УК РФ и части 3 статьи 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам и участие в них). По версии следствия, молодой человек активно участвовал в протестах против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра и призывал других участников подключиться к беспорядкам.

По словам Иванцевой, в СИЗО общественникам сказали, что арестованный с 15 марта 2021 года находится на психолого-психиатрической экспертизе. До этого суд продлил фигуранту дела арест до 14 июня 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналисты предположили, что горожанина арестовали ещё в ноябре 2020 года при пересечении российской границы. Молодой человек возвращался из путешествия по странам Юго-Восточной Азии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге продлили арест участнику «скверных протестов»