Таллин, , 09:59 — REGNUM На ежегодной конференции работодателей Эстонии «Полет воздушного змея», прошедшей 28 марта в Таллине, объявлено о создании «Клуба 2%», члены которого обязуются выделять по 2% бюджета предприятий на развитие научной и инновационной деятельности.

Об этом говорится в пресс-сообщении конференции. Отмечается, что инициатором движения выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая объявлена патроном клуба.

Выступая на конференции с идеей инициативы, Кальюлайд отметила, что Эстония как небольшое государство не в силах самостоятельно финансировать национальную науку, поэтому власти страны вправе рассчитывать на поддержку со стороны предпринимателей и работодателей.

Кальюлайд отметила, что без «умного» и наукоёмкого производства Эстонии не обойтись, поэтому в существовании такого клуба должны быть заинтересованы все.

«Давайте в дополнение к 1% на науку со стороны государства добавим ещё 2% от частного сектора. Нет другого варианта обеспечить жизнеспособное экономическое развитие», — заявила президент Эстонии. В настоящий момент порядка 250 предприятий Эстонии выделяют отдельной статьей расходов траты на науку и инновации.