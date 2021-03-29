Анкоридж, США, , 10:02 — REGNUM При авиационной катастрофе, произошедшей на Аляске, погиб Петр Келлнер, являющийся наиболее богатым гражданином Чехии. Об этом 29 марта сообщает издание Alaskasnewssource.

«В субботу (27 марта) в авиакатастрофе погиб известный бизнесмен и миллиардер <…> 56-летний Петр Келлнер был самым богатым человеком в Чехии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что крушение вертолета, на борту которого находился Келлнер, произошло на леднике к востоку от города Анкоридж и в ходе него погибли пятеро из шести пассажиров винтокрылой машины, один из них в настоящее время находится в тяжелом состоянии в медучреждении.

При этом полеты над ледником временно запрещены местными властями, причину произошедшего расследует национальный совет по безопасности на транспорте.

Отметим, по данным журнала Forbes, состояние Келлнера оценивалось в $17,5 млрд. Покойный являлся владельцем компании PPF Group, а также банка Home Credit.