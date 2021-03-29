Хабаровск, , 10:04 — REGNUM В Хабаровском крае в 2021 году отремонтируют ещё больше дорог, ведущих к социально-значимым объектам. Работы запланированы в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В планах специалистов привести в порядок дорожное покрытие к 33 больницам, школам и детским садам.

Так, в Комсомольске отремонтируют дороги к 14 образовательным и двум медицинским учреждениям, а также к галерее современного искусства. В общей сложности работы проведут на 12 км автомобильных дорог.

В Хабаровске отремонтируют подъездные пути к 17 социально-значимым учреждениям.

«В прошлом году нацпроект позволил провести ремонт на 21 участке дорог, в этом году в планах дорожных объектов ещё больше», — пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

На 2021 год на территории Хабаровского края в нормативное состояние приведут 105 км автодорог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге приступили к ямочному ремонту дорог с использованием литой асфальтобетонной смеси.