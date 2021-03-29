Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который во время конфликта у станции метро «Василеостровская» избил и ранил ножом молодого человека. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нападение на 20-летнего петербуржца было совершено 24 марта возле кафе «Шаверма» вблизи вестибюля станции метро «Василеостровская». Потерпевшего госпитализировали в больницу, где диагностировали травмы различной степени тяжести и колото-резаную рану. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

«По подозрению в совершении данного преступления полицейскими задержан 26-летний житель Чеченской Республики. Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ», — уточнили в ведомстве.